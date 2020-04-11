«Мне такое государство не нужно»: Уткин высказался о карантине за свой счёт

Спортивный комментатор Василий Уткин резко высказался о карантине в стране, указав, что вынужден за всё платить. Блогер крайне разочарован действиями государства, которое заставило россиян сидеть дома за свой счёт.
Своё недовольство комментатор
Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно, — возмутился происходящим Уткин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с начала распространения коронавирусной инфекции в мире от связанного с ней заболевания скончались 100 450 человек. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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