«Мне такое государство не нужно»: Уткин высказался о карантине за свой счёт

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что с полуночи 11 апреля в городе временно приостановлены все работы по благоустройству. По его словам, соответствующее указание дал мэр Сергей Собянин.

Бирюков отметил, что речь идёт о работах, которые проводились как собственными силами служб комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, сообщает ТАСС. Исключением станут лишь аварийные работы и работы, связанные с...