Уткин объявил о завершении войны с Соловьёвым и назвал себя победителем

https://static.news.ru/photo/68b89ad4-80a3-11ea-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Василий Уткин объявил о намерении завершить конфликт с телеведущим Владимиром Соловьёвым. Себя Уткин посчитал победителем в этой войне.

Об этом он рассказал в программе «Паноптикум» на телеканале «Дождь». Запись их разговора опубликована на YouTube-канале Александра Невзорова, который является одним из ведущих передачи.

По словам Уткина, перепалку с Соловьёвым он продолжать не планирует.

Моя армия заинтересована в победе и не заинтересована в оккупации, — подчеркнул Уткин.

Комментатор добавил, что реакция телеведущего выглядела для него «забавно и весело».

Понимаете, здесь же как раз совершенно поразительна пропорция усилий, потому что человек завёлся от эфира на телеканале «Дождь» и решил это прокомментировать максимально широковещательно, — сказал комментатор и отметил, что после одного его твита Соловьёва «пёрло три дня».

11 апреля Уткин на «Дожде» резко высказался о карантине в стране, указав, что вынужден за всё платить сам. Он отметил, что крайне недоволен действиями государства, которое заставило россиян сидеть дома за свой счёт. В завершении Уткин добавил, что очень разочарован этим обстоятельством и поэтому ему такое государство не нужно.

На это заявление и решил отреагировать телеведущий Владимир Соловьёв. В эфире телеканала «Царьград» он сообщил, что комментатору требуется помощь, «он выглядит тяжело и глубоко больным». Причём Соловьёв посвятил личности Уткина весь эфир.

После чего Уткин вызвал Соловьёва на батл. Тот ожидаемо (по мнению комментатора) отказался. Но во время эфира на собственном YouTube-канале телеведущий не упустил возможности оскорбить Уткина ещё раз, писал NEWS.ru.

Весь конфликт сопровождался взаимными выпадами в Twitter. Причём, судя по количеству лайков, выигрывал Уткин.