Соколов рассказал, переименуют ли «Уральские пельмени»

Российский комик Дмитрий Соколов заявил в беседе с NEWS.ru, отвечая на соответствующий вопрос, что юмористическое шоу «Уральские пельмени» не собираются никак переименовывать, ни в «хачапури», ни в «бульмени». Артист также ответил на критику шуток коллектива со стороны коллеги по проекту Вячеслава Мясникова. Соколов подчеркнул, что не всегда команда придумывает хорошие миниатюры, однако не видит в этом проблемы.

Да кто его знает. Бывает хорошо напишем, бывает слабенько напишем. Ничего страшного. Разные ситуации бывают. Синусоида существует, всё равно. Нельзя постоянно выдавать идеальный результат. <...> А у нас нет такого, чтобы мы скучали (по Мясникову. — NEWS.ru). Они же как гастрольный состав стали ездить отдельно, а так-то в концерте мы вместе выступаем. Всё равно он в команде пока. Когда больше времени дому уделяешь — меньше пишешь. Я понимаю его, — отметил Соколов.

По мнению самого Мясникова, в последнее время выступления «пельменей» стали намного слабее, поскольку все шутки уже «были придуманы». Шоумен добавил, что сегодня участники проекта идут по одному и тому же кругу. Каждый раз проигрывается один и тот же сценарий, номера во всех возможных вариациях неизбежно начинают повторяться.

Ранее бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова приехала во Францию на съёмки проекта «Форт Боярд» телеканала СТС и оказалась в «заточении». Актриса пожаловалась в Instagram на десятидневный карантин и плохое питание. Она призналась, что вернулась со съёмок вся в синяках.