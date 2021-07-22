Звезда «Уральских пельменей» пострадала на съёмках шоу

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что вернулась со съёмок проекта «Форт Боярд» вся в синяках. Об этом она рассказала в своём Instagram.

Думала, если я звезда, то мне дадут 10 дублей и дополнительное время. Размечталась! Не успела, упала — всё, до свидания, — пожаловалась Михалкова.

Артистка поделилась своими впечатлениями от участия в шоу и добавила, что всего за один день съёмок ей удалось побороть боязнь высоты. Также она отметила, что пауки совсем не страшные: Михалковой понравилось «чесать им пузико», но девушка боялась случайно слишком сильно надавить, ведь в таком случае пауки могут «заплакать». Артистка отметила, что была удивлена отсутствием поблажек и добавила, что после возвращения домой обнаружила на своём теле 31 синяк.

Ранее артистка жаловалась на 10-дневный карантин и плохое питание во время своей поездки во Францию на съёмки проекта «Форт Боярд».