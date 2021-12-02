«Несмешные номера»: звезда «Уральских пельменей» раскритиковал шоу

Российский юморист Вячеслав Мясников подверг критике шоу «Уральские пельмени», актёром которого он является. Как утверждает комик в интервью «КП-Екатеринбург», в последнее время выступления участников стали намного слабее, поскольку все шутки уже «были придуманы».

Вижу, что люди пишут, что сейчас шоу стало не то, несмешные номера. В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше шоу на телевидении только на СТС существует уже больше десяти лет. Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? — заявил Мясников.

Шоумен добавил, что сегодня участники проекта идут по одному и тому же кругу. Каждый раз проигрывается один и тот же сценарий, шутки во всех возможных вариациях неизбежно начинают повторяться.

Однако у шоу есть свои фанаты. Кроме того, есть те, кто стал смотреть «пельменей» недавно. Именно для них работают артисты.

Ранее бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова приехала во Францию на съёмки проекта «Форт Боярд» телеканала СТС и оказалась в «заточении». Актриса пожаловалась в Instagram на десятидневный карантин и плохое питание. Она призналась, что вернулась со съёмок вся в синяках.