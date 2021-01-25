Собчак рассказала о позорном случае, после которого решила бросить пить

https://static.news.ru/photo/9e105a30-5efd-11eb-a19b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Ксения Собчак во время беседы с актёром Никитой Ефремовым призналась, что когда-то вела довольно раскрепощённый образ жизни — часто выпивала и появлялась в таком виде в обществе.

По словам телеведущей, однажды произошёл случай, после которого она решила завязать с алкоголем. Это далось ей легко, так как она никогда не испытывала зависимости.

Я помню этот момент, когда поняла, что надо с этим завязывать. Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан «Пушкин», и меня туда не пускают! Притом, что я уже известный человек. То есть я уже в таком всклокоченном виде, что меня выпроваживают. Как бомжа! В этот момент я понимаю — я на дне, — поделилась она на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».

В свою очередь Ефремов отметил, что тоже злоупотреблял спиртным в юности и очень счастлив, что избавился от этой привычки. Даже в тот момент, когда произошло ДТП с участием его отца Михаила Ефремова, у него не возникло желание выпить. При этом артист считает, что алкоголь мог и его привести к подобным последствиям. Однако он сумел вовремя остановиться, начал вести здоровый образ жизни и работать над собой вместе с психотерапевтом.

Как писал NEWS.ru, ранее Собчак решила дать себе передышку после тяжёлого трудового года и улетела на море. Вилла люкс на Мальдивах обошлась телеведущей в 350 тысяч рублей в сутки. Она показала своим Instagram-подписчикам, что за такие деньги предлагают туристам.