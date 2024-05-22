Собчак оценила новый роман внучки Ротару Собчак: внучка Ротару и ее новый возлюбленный из США составляют красивую пару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Модель София Евдокименко, внучка артистки Софии Ротару, и ее новый возлюбленный из США составляют красивую пару, написала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Ранее девушка представила совместное фото с мужчиной.

Красивая пара. Лайк, — заявила Собчак.

Она отметила, что ранее девушка встречалась с IT-магнатом Денисом Ждановым, который был старше Евдокименко на 13 лет. Их отношения начались в 2020 году, однако завершились спустя три года. Возлюбленные отписались друг от друга в соцсетях, рассказала Собчак.

Евдокименко опубликовала совместный снимок с новым возлюбленным в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Таким образом она поздравила мужчину с днем рождения.

Позднее выяснилось, что модель встречается с американским бизнесменом Максом Лернером. Он является наследником одной из самых богатых семей в США. Дедушка 27-летнего избранника Евдокименко в 1982 году основал банковскую компанию MBNA Corporation. Сам Лернер также входит в список миллиардеров.

Кроме того, блогер Мария Погребняк сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо. По словам звезды, она не подозревала о планах своего избранника.