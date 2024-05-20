Мария Погребняк получила кольцо от таинственного возлюбленного Мария Погребняк рассказала, что получила предложение руки и сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Погребняк

Блогер Мария Погребняк сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо. По словам звезды, она не подозревала о планах своего избранника. Коробочку с драгоценным украшением она получила во время прогулки в Лужниках, рассказала Погребняк в своем Telegram-канале. При этом она скрыла лицо избранника и лишь назвала его имя — Игорь.

Я сказала «да». <...> У набережной Игорь предложил присесть и отдохнуть на лавочке. Я залипла в телефоне, отвечая на рабочие сообщения. А он попросил что-то подержать, я машинально протянула руку, в нее опустилось, что-то маленькое, приятное на ощупь, но я не смотрела, — написала Погребняк.

Блогер добавила, что в ее руке оказалась бирюзовая коробочка. Открыв ее, Погребняк обнаружила кольцо. Она призналась, что была растеряна.

Мария была замужем за футболистом Павлом Погребняком. В официальном браке они прожили восемь лет. Мария и Павел воспитывают троих сыновей: 12-летнего Алексея, 15-летнего Павла и 17-летнего Артема.

Ранее Погребняк рассказала, что получила штрафы на 85 тысяч рублей за неправильную парковку. Она также призналась, что забыла официально подтвердить в МФЦ статус многодетной матери. Блогер надеется, что после этого штрафы не будут приходить.