Внучка Ротару засветила нового возлюбленного Внучка Софии Ротару опубликовала фото с новым возлюбленным

Фото: vk.com/sofiarotaru_fan

София Евдокименко

Модель София Евдокименко, внучка знаменитой певицы Софии Ротару, опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с новым возлюбленным. Девушка поздравила своего избранника с днем рождения.

С днем рождения, моя любовь, — написала на черно-белом снимке 22-летняя Евдокименко.

Внучка Ротару три года состояла в отношениях с бизнесменом Денисом Ждановым, который старше нее на 13 лет. Она делилась совместными фото, но в прошлом году стало известно, что пара рассталась. Модель позже рассказала, что у нее появился новый избранник, но не делилась подробностями личной жизни. Девушка пока не раскрывает, кто стал ее новым возлюбленным.

Ранее внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков объявил о начале первого гастрольного тура по США. Музыкант рассказал о предыдущем выступлении в Лос-Анджелесе, которое оказалось успешным. По словам Преснякова, следующий концерт пройдет в мае в Сан-Франциско в честь его 33-летия. Стоимость входных билетов колеблется от $70 до $150.

До этого певец Михаил Боярский высказался об увлечении 25-летней внучки, о котором не был в курсе. Он с трудом принял новость о татуировках девушки и назвал увлечение «грязью». Артист также уточнил, что против такого боди-арта.