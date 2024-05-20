Стала известна личность нового избранника внучки Ротару Внучка Софии Ротару встречается с молодым миллиардером Лернером

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару София Евдокименко встречается с американским бизнесменом Максом Лернером, пишет KP.RU. Он является наследником одной из самых богатых семей в США. Дедушка 27-летнего избранника модели в 1982 году основал банковскую компанию MBNA Corporation. Сам Лернер также входит в список миллиардеров.

Отмечается, что возлюбленный 22-летней Евдокименко окончил один из самых престижных университетов США. Сейчас он живет в Нью-Йорке, но предпочитает оставаться непубличным. По информации Forbes, состояние отца молодого человека — Рэнди Лернера, действующего главы MBNA Corporation — оценивается в $1,2 млрд.

Недавно София Евдокименко в своих соцсетях поздравила возлюбленного с днем рождения. Однако девушка не раскрывала, кто стал ее новым избранником.

Внучка Ротару три года состояла в отношениях с бизнесменом Денисом Ждановым, который старше нее на 13 лет. Она делилась совместными фото, но в прошлом году стало известно, что пара рассталась. Модель позже рассказала, что у нее появился новый избранник, но не делилась подробностями личной жизни.

Ранее блогер Мария Погребняк сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо. По словам звезды, она не подозревала о планах своего избранника. При этом она скрыла лицо избранника и лишь назвала его имя — Игорь.