Собчак обиделась на Соловьёва и назвала его «профессиональным кидалой»

https://static.news.ru/photo/ccbf8450-1529-11eb-83e9-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак обвинила журналиста Владимира Соловьёва во лжи. Она утверждает, что журналист не выполнил своё обещание.

Дочь первого мэра Санкт-Петербурга заявила, что Соловьёв побоялся прийти в качестве гостя к ней на шоу. Собчак напомнила, что сама весной пришла в программу «Соловьёв LIVE» на условии «бартера». Журналист в качестве ответного жеста должен был стать гостем программы телеведущей.

Собчак назвала Соловьёва «профессиональным кидалой». По её словам, дата интервью с ним неоднократно переносилась, ещё в июне он подтверждал своё участие. Однако затем журналист внезапно отказался, передаёт НСН.

Светская львица приняла участие в прямых эфирах с Соловьёвым в конце апреля. В ходе одного из выпусков, на котором она общалась с участниками программы по видеосвязи, Собчак прекратила беседу после того, как Соловьёв вступил в перепалку с другим гостем — журналистом Олегом Кашиным.

Ранее бывшая соведущая Собчак в телепроекте «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала свою тёзку и коллегу за её профессиональную деятельность, писал NEWS.ru.