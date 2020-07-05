Собчак наняла «Мистера Вселенная» своим личным тренером

https://static.news.ru/photo/3523d3d6-bede-11ea-954f-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и активный блогер Ксения Собчак решила больше времени уделять своему здоровью — не только физическому, но и духовному. Помогать ей в этом будет новый личный тренер — «Мистер Вселенная — 2017» Сергей Романов.

Новый партнёр Собчак — самарский бизнесмен и бодибилдер. Он разработал собственную методику так называемого биохакинга, призванную обеспечить человеку долголетие, преобразить тело и изменить образ жизни.

По сути, это направление является совокупностью медицинского обслуживания, тренировок, диетологии и психологии.

По словам телеведущей, во время пандемии коронавирусной инфекции она не бросала спорт, на этом поприще и познакомилась с культуристом. Теперь свою авторскую методику он будет испытывать на ней.

Будете видеть этого красавца в сториз часто, − пообещала светская львица подписчикам в Instagram.

Она добавила, что процесс будет длительным, а значит, и накачанного атлета на её странице можно будет наблюдать долго.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собчак перепела песню из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», посвятив её своему носу, сломанному в Среднеуральском монастыре. Однако в композиции оказалось много нецензурной брани, а само исполнение было настолько мимо нот, что подписчики в пух и прах раскритиковали ведущую.

Конфликт в монастыре произошёл в конце июня, когда она приехала, чтобы снять программу про забаррикадировавшегося там скандального отца Сергия, которого заподозрили в издевательствах над детьми. Несколько дней спустя тот был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов.