Шоу-бизнес

Собчак наняла «Мистера Вселенная» своим личным тренером

19:21, 05 июля 2020
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и активный блогер Ксения Собчак решила больше времени уделять своему здоровью — не только физическому, но и духовному. Помогать ей в этом будет новый личный тренер — «Мистер Вселенная — 2017» Сергей Романов.

Новый партнёр Собчак — самарский бизнесмен и бодибилдер. Он разработал собственную методику так называемого биохакинга, призванную обеспечить человеку долголетие, преобразить тело и изменить образ жизни.

По сути, это направление является совокупностью медицинского обслуживания, тренировок, диетологии и психологии.

По словам телеведущей, во время пандемии коронавирусной инфекции она не бросала спорт, на этом поприще и познакомилась с культуристом. Теперь свою авторскую методику он будет испытывать на ней.

Будете видеть этого красавца в сториз часто, − пообещала светская львица подписчикам в Instagram.

Она добавила, что процесс будет длительным, а значит, и накачанного атлета на её странице можно будет наблюдать долго.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собчак перепела песню из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», посвятив её своему носу, сломанному в Среднеуральском монастыре. Однако в композиции оказалось много нецензурной брани, а само исполнение было настолько мимо нот, что подписчики в пух и прах раскритиковали ведущую.

Конфликт в монастыре произошёл в конце июня, когда она приехала, чтобы снять программу про забаррикадировавшегося там скандального отца Сергия, которого заподозрили в издевательствах над детьми. Несколько дней спустя тот был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов.

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