«Собака лает — караван идет»: Кучера о словах Кеосаяна про Урганта Телеведущий Кучера посчитал слова Кеосаяна об Урганте неприемлемыми

Оскар Кучера / Фото Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал NEWS.ru слова своего коллеги Тиграна Кеосаяна о том, что тот сочтет «плевком в лицо», если Первый канал вернет «Вечернего Урганта» в сетку вещания. По мнению телеведущего, налицо ситуация, когда кому-то не дает покоя чужой талант.

Кеосаян очень давно живёт модным словом «хайп», но то, что он позволяет себе подобные вещи, не красит самого Тиграна, которого я знаю очень много лет, — сообщил Кучера.

Он добавил, что не понимает такую агрессию со стороны Кеосаяна, поскольку Ургант хоть и уезжал в начале спецоперации из России, но давным-давно вернулся и ни разу не выступал против СВО, а также не «поливал грязью из-за рубежа нашу страну», как делают многие его уехавшие коллеги.

А то, что кому-то не дает покоя чужой талант, как говорится, собака лает — караван идет, — резюмировал Кучера.

Ранее Кеосаян заявил, что Ургант хоть и не предатель, но его появление в эфире будет неуважением к тем, «кто сейчас в окопах». Критике Кеосаяна подверглись также звезды российской эстрады и музыканты, покинувшие Россию. В их числе Максим Галкин и Борис Гребенщиков.