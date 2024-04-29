«Смотреть было брезгливо»: мать Тимати об интервью с Аленой Шишковой Мать Тимати поддержала Алену Шишкову после интервью со Стрелец

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Алена Шишкова

Мать Тимати Симона Юнусова примерно через месяц после интервью его бывшей спутницы Алены Шишковой журналистке Надежде Стрелец высказалась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) по поводу содержания разговора. Женщина до сих пор тепло отзывается об Алене и ее возмутили «бестактные вопросы», которые задавались девушке. Она призналась, что смотреть на это было «брезгливо».

Симона Яковлевна посетовала, что после интервью ей стало совсем грустно. Она задалась вопросом, куда делись профессионалы, которых интересно слушать и почему подается только «чернуха», за которой невозможно увидеть человека.

Почему позволяют себе так бестактно внедряться в чужую жизнь и смаковать подробности с якобы сочувствием? Честно, смотреть было брезгливо, а Аленка — молодец, выдержала и не растерялась! — написала мать Тимати.

Российская модель, бывшая возлюбленная Тимати Алина Шишкова ранее опровергла слухи о романе с основателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым. В интервью Надежде Стрелец девушка призналась, что ее и программиста связывают только дружеские отношения. Шишкова назвала Дурова хорошим, интересным человеком и заявила, что часто с ним путешествовала.

Алена Шишкова также рассказала про видео с конкурса «Мисс Россия», которое завирусилось в Сети и стало причиной хейта в ее адрес. Ролик получил название «Две минуты позора Алены Шишковой». Модель призналась, что тогда очень сильно растерялась и теперь не будет смотреть видео до пенсионного возраста.