«Две минуты позора Алены Шишковой»: модель высказалась о скандальном видео Шишкова заявила, что очень растерялась на видео с конкурса «Мисс Россия»

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Алена Шишкова

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова рассказала про видео с конкурса «Мисс Россия», которое завирусилось в Сети и стало причиной хейта в ее адрес. Ролик получил название «Две минуты позора Алены Шишковой». В беседе с Надеждой Стрелец для ее канала на YouTube модель призналась, что тогда очень сильно растерялась и теперь не будет смотреть видео до пенсионного возраста.

На тот момент мне пришлось взять на себя вину стилистов, так как они не успели закрепить ленту. Мне пришлось идти с незакрепленной лентой. Я очень сильно растерялась. Я смотрю — люди смеются, я тоже начинаю смеяться, у меня эта лента падает, я ее постоянно пытаюсь на себя натянуть. <...> Я себе дала слово, что никогда не посмотрю этот ролик, только в старости, с улыбкой, — сказала Шишкова.

Модель добавила, что после этого случая ей написал программист Павел Дуров и опубликовал ролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как отметила Шишкова, затем число просмотров видео увеличилось. Но, по словам модели, потом «все из негатива ушло в позитив».

Ранее Шишкова опровергла слухи о романе с Дуровым. По ее словам, их с программистом связывают только дружеские отношения. Модель назвала Дурова хорошим и интересным человеком и заявила, что часто с ним путешествовала. Шишкова добавила, что они общаются по сей день.