Мы по сей день общаемся. Он очень хороший человек, интересный. <...> У нас не было никогда отношений, мы с ним просто путешествовали вместе, общались, нам было интересно вместе. Он такой же закрытый, как и я, человек. Он обычно сидел в ноутбуке и работал. Иногда интересно с человеком даже просто помолчать. <...> Может быть, был намек на роман. <...> На тот момент я вообще не была готова к отношениям, и он видимо тоже. Просто нам было интересно вместе, — призналась Шишкова.