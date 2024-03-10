Российская модель, бывшая возлюбленная Тимати Алина Шишкова опровергла слухи о романе с основателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым. В интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала девушка призналась, что ее и программиста связывают только дружеские отношения. Шишкова назвала Дурова хорошим, интересным человеком и заявила, что часто с ним путешествовала.
Мы по сей день общаемся. Он очень хороший человек, интересный. <...> У нас не было никогда отношений, мы с ним просто путешествовали вместе, общались, нам было интересно вместе. Он такой же закрытый, как и я, человек. Он обычно сидел в ноутбуке и работал. Иногда интересно с человеком даже просто помолчать. <...> Может быть, был намек на роман. <...> На тот момент я вообще не была готова к отношениям, и он видимо тоже. Просто нам было интересно вместе, — призналась Шишкова.
Ранее Telegram-канал «Медиа хабалки» написал, что слухи о романе певицы Мари Краймбрери и блогера Давида Манукяна являются проплаченными. По его информации, Дава предложил артистке контракт на 5 млн рублей ради внимания со стороны светского общества. До этого артисты вместе появились в Минске. После концерта Краймбрери они за руку вышли из концертного зала, встретившись с поклонниками.