Скандал с изменой Тарзана Наташе Королёвой назвали пиар-ходом

https://static.news.ru/photo/62af0138-1355-11eb-89f7-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва и Тарзан Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Скандал с изменой Тарзана своей жене считают в окружении артистов выдумкой ради пиара. Тем более что главной темой обсуждения стал не сам загул танцора, а реакция на него Наташи Королёвой.

Такого мнения придерживается, к примеру, ведущая World Fashion Channel Анастасия Барашкова, которая уверена что вся история была выдумана, потому что Тарзана и Королёву просто стали забывать. На фоне пандемии это сказалось бы ещё больше на финансовом положении артистов. Сейчас же имена танцора и певицы не сходят с уст в звёздной тусовке, приводит мнение телеведущей KP.RU.

Многих, считает Барашкова, удивило то, как быстро Королёва «простила» Тарзана. Это и навело на мысль, что никакой измены не было, а звёздные артисты решили «тяжёлой артиллерией» напомнить о себе публике. Если же измена действительно была, то меньше всего телеведущая собирается осуждать Наташу Королёву.

Считаю, что она поступила правильно, простив измену Тарзану. Главное — это не просто простить, а обсудить всё сразу, чтобы сразу закрыть все вопросы для себя по этой теме, — говорит Барашкова.

Скандал с изменой Тарзана жене не утихает уже несколько недель. Масла в огонь то и дело подливает «возлюбленная» танцора — провинциальная безвестная актриса Анастасия Шульженко. Девица в кратчайшее время получила такую бешеную популярность, что и не снилась её коллегам, годами не покидающими подмостки.

Ранее NEWS.ru сообщил, что актриса Анастасия Шульженко в своём Instagram обнародовала фотографию поцелуя с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Девушка также пояснила, почему она рассказала о романе со стриптизёром.