Шукшиной грозит тюрьма: подруга актрисы подаст в суд за обвинения в краже

Адвокат Евгений Яворский, защищающий интересы бывшей подруги Лидии Федосеевой-Шукшиной Татьяны Парамоновой, которую семья актрисы обвинила в краже крупной суммы денег и кольца с бриллиантом, сообщил NEWS.ru о решении его доверительницы подать в суд. Яворский пригрозил дочери актрисы Ольге Шукшиной тюрьмой и миллионным штрафом, а её матери посоветовал пройти курс лечения у специалистов. По мнению адвоката, 83-летняя актриса «могла потерять» пропавшие деньги или «подарить первому встречному». Все обвинения в краже Яворский назвал несостоятельными и заявил, что заставит Шукшину-младшую отвечать за клевету в суде.

Существует презумпция невиновности, согласно которой недопустимо обвинять человека в совершении им преступления до того, как суд определит степень его вины. Вина Татьяны Парамоновой не доказана в судебном порядке. Уголовного приговора в отношении её действий нет. А вот Ольга уже объявила её воровкой на всю страну. Лидия Николаевна присоединилась к обвинению. Она повторяет за Ольгой почти слово в слово, она ведома Ольгой, — заявил адвокат.

Евгений Яворский напомнил, как Ольга Шукшина лично рассказывала в телеэфире о якобы прогрессирующей у матери деменции — заболевании, характеризующемся провалами в памяти. Адвокат допускает, что 83-летняя актриса «могла сама потерять деньги» или «подарить первому встречному». По мнению защитника Парамоновой, дочь Шукшиной могла воспользоваться болезненным состоянием матери и манипулировать ею. Адвокат считает, что Ольга отрицательно воздействует на состояние здоровья Федосеевой-Шукшиной.

Давайте оперировать фактами. Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова, рассказывала в интервью, что они счастливы вместе. Но стоило вмешаться Ольге, как брак был разрушен и завершён. Теперь есть подруга — именно подруга, с которой актрису связывают более 30 лет крепкой дружбы, а не просто помощница. И снова появляется Ольга, после чего дружба заканчивается обвинением в преступлении. Насколько Ольга вот так в одностороннем порядке имеет право менять жизнь своей матери? — недоумевает адвокат.

С точки зрения Евгения Яворского, Ольга Шукшина должна понести ответственность за публичные и, как он считает, необоснованные обвинения его подзащитной. Причинённый Татьяне Парамоновой моральный вред юрист оценивает в один миллион рублей. Требовать взысканий с Шукшиной-старшей юрист не намерен, так как, по его мнению, Лидии Федосеевой-Шукшиной «нужна помощь специалиста по её профилю».

Евгений Яворский Архив Евгения Яворского.

Адвокат заверил NEWS.ru, что уже подготовил исковое заявление против Ольги. Евгений Яворский уточнил: российское законодательство предусматривает за публичную клевету штраф до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, арест сроком до двух месяцев либо, в отдельных случаях, лишение свободы сроком до двух лет.

Мы будем требовать максимально строгого наказания, вплоть до тюрьмы, — уточнил юрист.

Сама Татьяна Парамонова, по его словам, также категорически не согласна с обвинениями в свой адрес и расстроена потерей дружбы с артисткой. Причиной обвинений Парамонова называет неприязненное отношение к ней со стороны Ольги Шукшиной.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина и Ольга Шукшина в эфире ток-шоу «Пусть говорят» (Первый канал) обвинили Татьяну Парамонову в краже крупной суммы денег — 470 тысяч рублей — с банковской карты актрисы, а также двух миллионов евро наличными и дорогого ювелирного украшения, которые якобы хранились у народной артистки СССР дома.