Шоумен позвал Моргенштерна и Галкина поработать на кладбище

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Попавшие в список иностранных агентов артисты должны в течение года отработать на кладбище, заявил шоумен Стас Барецкий в комментарии NEWS.ru. В частности, такой способ исправления он предложил Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Им всем обязательно в виде наказания [необходимо] отработать у меня год на кладбище. Нам нужны рабочие руки. Я готов их всех позвать, всю армию — Noize (Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), «Би-2» (Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), Галкина, Моргенштерна, я всех приму, — сказал Барецкий.

Шоумен считает, что иноагенты должны быть привлечены к общественному труду. Вместе с тем он уверен, что сможет сделать из артистов хороших ритуальных агентов.

Пусть занимаются общественными работами. Я из них сделаю хороших ритуальных агентов. Достали уже — сначала уехали, потом вернуться хотят. Вместо гитар возьмут лопаты. Будут работать под звездами, на свежем воздухе. У нас смены до 12 ночи, ночуем иногда в вагончике. Буду привозить им дошираки, кормить скромно. Не будут обжираться жирной едой, — сказал Барецкий.

При этом шоумен отметил, что токарями перечисленные артисты уже не станут, поскольку «возраст не тот, загубят станки». Из Моргенштерна, по мнению шоумена, можно сделать гробовщика или камнетеса.

Ранее Моргенштерн сообщил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили ему въезд в страну из-за его интервью телеведущей Ксении Собчак. По его словам, он никогда не нарушал местные законы и не делал со сцены политических заявлений.