Шоу «Последний герой» на Алтае: состав участников, чем недовольны зрители

Фото: ТВ-3

Кадр из реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон»

12 июня стал известен состав нового сезона реалити-шоу «Последний герой». Какой будет главный приз, кто за него будет бороться, где пройдут съемки проекта?

Кто будет участвовать в шоу «Последний герой»

Организаторы шоу «Последний герой» на Алтае огласили список участников. Как сообщили в Telegram-канале программы, «герои» будут проходить испытания и бороться с голодом, насекомыми, животными и соперничать друг с другом.

Зрители будут наблюдать за жизнью звезды «Пацанок» Кристины Захаровой, актрисы Ксении Сурковой, легкоатлетки Светланы Мастерковой, блогера Николая Сердюкова, ведущего шоу «Утро. ТНТ» Давида Ниамеди, звезды проекта «Охотники за привидениями» Павла Ярыгина, стендап-комика и ведущего Ивана Пышненко и других. Полный состав участников пока неизвестен, однако пользователи Сети интересуются, будет ли участвовать оскандалившийся зимой актер Никита Кологривый. Есть версия также об участии Евгении Искандаровой. Всего в проекте снимутся 12 знаменитостей.

Ведущей реалити-шоу «Последний герой» будет Ксения Бородина. Ранее она вела десятый сезон проекта «Последний герой. Остаться семьей».

«Я уверена, что в новом сезоне градус интриги будет еще выше! С одной стороны, родная земля будет помогать участникам, а с другой — горы. Это отдельный мир, в котором тоже нужно научиться выживать. Я призываю участников быть готовыми ко всему: когда нужно, терпеть боль и лишения, а в самые тяжелые моменты проявить смелость и выдержку. Только так становятся героями», — сказала Бородина.

С 2019 года проект «Последний герой» выходит на телеканале ТВ-3.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ксения Бородина

Где будут снимать шоу «Последний герой»

Съемки проекта стартовали в конце мая. Впервые за всю историю своего существования реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» будет проходить в России. Местом действия станет берег Телецкого озера в Республике Алтай. По словам генпродюсера «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, это место было выбрано неслучайно.

«Непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки — это лишь малая часть того, что ждет наших героев впереди. В прошлом сезоне участники проходили испытания парами, теперь же снова каждый будет сам за себя», — сказала шоуранер.

По словам генпродюсера ТВ-3 Константина Обухова, участникам будет сложно, так как «тут и медведь может прийти, и комары могут закусать, и еды может не хватить, и погода может быть не такой приятной, как в Таиланде».

В первые недели июня претендентам на звание «Последнего героя» предстоит осваиваться в горной местности, сражаться друг с другом, стихией, голодом, насекомыми, опасными животными и со своим «внутренним дикарем».

Правила проекта останутся прежними. Во-первых, участников разделят на «племена», которые будут жить отдельно друг от друга. Во-вторых, конкурсанты будут соревноваться за привилегии (еду, снаряжение, послания из дома). В-третьих, участники смогут постепенно избавляться от «слабых звеньев» за счет тайного голосования.

В финал могут пройти только двое, крайне редко — трое участников. В конце проходит голосование среди выбывших из проекта участников. По условиям проекта, они либо выбирают «Последнего героя», либо определяют, кто покидает проект, а судьба победителя решается на заключительном испытании.

Фото: ТВ-3 Кадр из реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон»

Что зрители думают о шоу «Последний герой»

Не все зрители остались довольны концепцией программы. Многие отметили, что Алтай — неподходящее место для съемок, поскольку в России есть места с более суровыми условиями.

«Выживать на Алтае... Хм... Там даже комаров нет. О чем вообще речь? Пусть выживут в Купинском районе! На берегу озера Чаны среди комаров и мошек в камышах. Слабо? А люди там просто живут, да еще и рыбу ловят. Куча деревень вдоль берега Чанов», — возмутилась читательница НГС.

«Закинули б их тогда в какое-нибудь труднодоступное место, чтоб пешком дней 5 шли, а так что за герой жить рядом с цивилизацией», — считает пользовательница «Дзена» Veronika Veronik.

Некоторые пользователи, наоборот, считают Алтай неподходящим местом, поскольку Телецкое озеро окутано мистикой и необъяснимым явлениями.

«Я думаю, что Телецкое — худший вариант из возможных. Очень сильное, странное и своенравное место. Оно и простых туристов не жалует. Необъяснимых неприятностей там с людьми случается в избытке. Тех, кто не по нраву, место выгоняет очень быстро и жестоко. А про этот балаган даже думать страшно. Точно будет „последний герой“ и „остаться в живых“», — написал пользователь с ником БесполеZное Ископаемое V.

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