SHOT: состояние Заворотнюк ухудшилось за две недели до смерти

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся на 54-м году жизни, резко ухудшилось за две недели до смерти. По его информации, после этого дочь артистки Анна экстренно вылетела из Дубая.

Канал отметил, что в последнее время звезда сериала «Моя прекрасная няня» жаловалась на сильные головные боли и слабость. Согласно публикации, Заворотнюк сильно похудела и практически не могла самостоятельно передвигаться, ее поддерживал супруг фигурист Петр Чернышев.

Уточняется, что перед смертью актриса находилась в доме в закрытом поселке Крекшино, при необходимости ее возили в государственную больницу на процедуры. По информации канала, из-за ухудшения состояния Заворотнюк ее семья перестала следить за налоговыми отчислениями, из-за чего у них накопился долг в размере около 500 тысяч рублей.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Смерть артистки подтвердила ее дочь Анна. По ее словам, она узнала об этом накануне. Анна отметила, что всегда будет помнить мать любящей и счастливой и очень гордится ей.

Как заявил российский телеведущий Оскар Кучера, он до последнего надеялся, что Анастасия Заворотнюк справится с болезнью. По его словам, она долго держалась.