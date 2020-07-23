Шнуров высказался о подорожании водки матом и в стихах

https://static.news.ru/photo/56ce398c-cce8-11ea-927f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант, поэт и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей официальной странице в социальной сети в матерном стихотворении выразил собственные эмоции относительно скачка цен на водку в российских магазинах.

Исполнитель начал своё произведение с того, что в новостях его огорчили два момента: уже упомянутое подорожание на один из видов крепкого спиртного и закрытие придомовых маленьких баров на территории Санкт-Петербурга. Дальше Шнуров, как бы обращаясь к законодателям, задаёт вопрос: «Все мозги что ль обнулили?».

Как тут жить не накатив/ Слушать обещанья, речи/ Если нету перспектив, И платить за отдых нечем? — написал Шнуров в Instagram.

Далее музыкант отметил, что, по его мнению, водка является последним доступным в России досугом. После этого он пожелал, чтоб сгорели огнём дома депутатов (далее поэт обещает, что народ будет кормить ими собак) и Кремль. А последнему трезвому и богатому в России Шнуров посоветовал «жевать последний перепел».

Как ранее писал NEWS.ru, музыкант опубликовал стихи об арестованном губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале. Лидер группы «Ленинград» назвал задержанного политика «хорошим мужиком», который «не бздит», то есть — не боится.