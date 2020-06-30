Шнуров рассказал о мате на канале RTVI

https://static.news.ru/photo/7945a654-bb30-11ea-8a6a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров дал первое интервью на телеканале RTVI, генеральным продюсером которого он теперь является. Лидер группы «Ленинград» поделился планами и ответил на вопрос, будет ли звучать на телеканале мат.

Для начала музыкант сообщил, что собирается поработать над «особым стилем» телеканала, к том же вполне может запустить авторскую программу.

И почему бы не попробовать свои силы в таком замечательном деле, как телевидение? Я уверен, что созрел уже для продюсера. Я делал звезд из абсолютно не значимых и неизвестных певичек. Надеюсь, что и в телевизоре появятся настоящие звезды, — похвалился Шнуров.

Соблазнило музыканта то, что у телеканала нет стоп-листа. Себя в качестве продюсера Шнуров видит в нескольких ипостасях.

Это и психолог, и стратег, и Наполеон, и Чапаев, — заявил музыкант.

Насчёт мата на телеканале Шнуров тоже уже всё продумал. Так как головной офис RTVI находится в Америке, то на него запрет на мат не распространяется. Но злоупотреблять им Шнуров не видит смысла.

Мат, он же как перец, должен быть по делу. Я надеюсь, что пока мы обойдемся. Давайте оставим это оружие на потом, — скромно заявил музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал своё назначение генеральным продюсером телеканала RTVI. О событии лидер группы «Ленинград» высказался, как о «внезапном повороте», в результате которого он возглавил «большой международный канал».