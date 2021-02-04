Шевельков рассказал, почему его не позвали в продолжение «Гардемаринов»

https://static.news.ru/photo/4d9cf954-6719-11eb-bac9-96000091f725_660.jpg Владимир Шевельков Фото: Скрин с видео телевизионного фильма «Гардемарины, вперед!»

59-летний актёр Владимир Шевельков, сыгравший князя Никиту Оленева в фильме «Гардемарины, вперёд!» объяснил, почему не участвовал в продолжении ленты.

Актёр пришёл на программу «Судьба человека» Бориса Корчевникова, где признался, что у него не сложились отношения с режиссёром проекта Светланой Дружининой. Шевельков часто спорил с ней, поскольку ему не нравились её методы работы. Из-за конфликтов на съёмочной площадке артиста часто заменяли дублёрами, а в продолжение и вовсе не позвали. Шевельков на переживает из-за этого, ведь он не считает себя гардемарином.

Хорошие отношения у мужчины сложились с другими участниками фильма Сергеем Жигуновым и Дмитрием Харатьяном.

С ними я всегда был своим, а в процессе работы с режиссёрской группой — не очень, — рассказал Шевельков.

После «гардемаринов» артист снялся в приключенческом фильме «Сердца трёх» и понял, что пресытился актёрством. Он стал режиссёром клипов, снял несколько серий детективного сериала «Тайны следствия», пробовал себя в качестве телеведущего в программе «Петербургские встречи», а также создал рекламное агентство, которое принесло мему несколько международных премий.

Сейчас звезда «Гардемаринов» посвятил себя режиссуре. Он работал над проектами «Рождённая звездой», «Тест на беременность», а в сентябре вышел сериал «Спасская», который снял Шевельков.

Как писал NEWS.ru, ранее артист опроверг слухи о своей алкогольной зависимости. Шевельков заявил, что регулярно занимается спортом, а спиртным никогда не увлекался. В августе прошлого года артист переболел коронавирусом и решил окончательно отказаться от алкоголя. Слухи о зависимости мужчины от алкоголя появились после того, как он не принял участие в съёмках второй части «Гардемаринов».