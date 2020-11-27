Шепелев назвал дочкой ребёнка своей возлюбленной

https://static.news.ru/photo/eae27d3a-30b7-11eb-b86d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей официальной странице в социальной сети рассказал, как он с близкими проводит досуг. Бывший возлюбленный певицы Жанны Фриске, только недавно начавший демонстрировать подписчикам фото своего сына, назвал ребёнка возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой, дочкой.

Шепелев в Instagram сообщил, что его избраннице недавно подарили торт с её фигуркой после конкурса на телеканале ТНТ. Дети, как и сам отец семейства, были счастливы.

Дочь выбрала голову, пилила ножом без угрызении совести. Платон... Ну что скрывать, «там, где сиси». Мне досталось всё остальное, — цитирует пост телеведущего «КП».

Телезвезда добавил, что тортом все остались довольны, включая Тулупову.

Ранее Шепелев объяснял, почему скрывает личную жизнь. Шоумен уже не первый год встречается с дизайнером, но они стараются делать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности. Он подчёркивал, что его никогда не привлекала известность. Он устал от публичности ещё во время отношений с певицей Жанной Фриске, о которых знала вся страна.

Как передавал NEWS.ru, ведущий впервые в соцсетях опубликовал романтичный снимок с Тулуповой. В кадре пара обнимается, влюблённые смотрят друг на друга.