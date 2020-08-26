Шепелев мечтает снова стать папой после сына Фриске

https://static.news.ru/photo/06fb6d22-e821-11ea-812d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев признался, что мечтает ещё раз стать отцом. У ведущего есть сын Платон от Жанны Фриске, умершей пять лет назад.

Несколько лет Шепелев встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Он считает, что в роли папы обязательно должен попробовать себя каждый мужчина, поделился откровениями телеведущий в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Шепелев добавил, что стать папой надо бы несколько раз, потому что это «фантастический опыт».

Я кайфую от самого момента рождения своего сына и до сегодняшнего дня. Я так хочу ещё детей. У меня сейчас такое «отцовское» настроение. Всё хорошо у парня с гормонами. Он снова хочет стать отцом, — пошутил в эфире шоу бывший муж Фриске.

В заключение Шепелев польстил Довлатовой, сказав, что он вырос на её эфирах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев отдал их общего семилетнего сына Платона в частную английскую школу. Отец признался, что долго выбирал учебное заведение и побывал предварительно в нескольких школах.