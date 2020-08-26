Шепелев мечтает снова стать папой после сына Фриске

Дмитрий Шепелев признался, что мечтает ещё раз стать отцом. У ведущего есть сын Платон от Жанны Фриске, умершей пять лет назад.
Несколько лет Шепелев встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Он считает, что в роли папы обязательно должен попробовать себя каждый мужчина,
Шепелев добавил, что стать папой надо бы несколько раз, потому что это «фантастический опыт».
Я кайфую от самого момента рождения своего сына и до сегодняшнего дня. Я так хочу ещё детей. У меня сейчас такое «отцовское» настроение. Всё хорошо у парня с гормонами. Он снова хочет стать отцом, — пошутил в эфире шоу бывший муж Фриске.
В заключение Шепелев польстил Довлатовой, сказав, что он вырос на её эфирах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев отдал их общего семилетнего сына Платона в частную английскую школу. Отец признался, что долго выбирал учебное заведение и побывал предварительно в нескольких школах.
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