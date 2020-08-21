Шепелев отдал сына Фриске в элитную английскую школу

Гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев отдал их общего семилетнего сына Платона в частную английскую школу. Отец признался, что долго выбирал учебное заведение и побывал предварительно в нескольких школах. В одной из них, по его словам, педагогу не понравилось, что для ребёнка ищут приемлемые условия.
Это про жесткую систему, в которой до ребёнка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили и казалось, что это нормально, как и то, что беляшами в столовой воняло и компьютерный класс был под замком. Но для детей своих хочется другого: я меньше всего хочу, чтобы сына в школе ломали, — пояснил Шепелев.
Как
Сам он уже несколько лет воспитывает сына не один. У него появилась новая возлюбленная — архитектор Екатерина Тулупова. Пара живёт вместе три года. Кстати, у Тулуповой есть дочь от предыдущего брака. Она ходила в один детский сад с Платоном.
С родителями Фриске Шепелев находится в конфликте. Ранее стало известно, что отец покойной певицы Владимир намерен взыскать с телеведущего семь миллионов рублей за дом в Подмосковье. Мужчина считает, что Шепелев присвоил себе здание, расположенное в деревне Крюково Истринского района Московской области, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен