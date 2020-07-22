Шепелев должен выплатить 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

https://static.news.ru/photo/b796df34-cc3f-11ea-9203-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресненский районный суд Москвы обязал ведущего Дмитрия Шепелева выплатить родителям умершей певицы Жанны Фриске 7 млн рублей. Это треть от суммы, которую отец и мать артистки возместили Русфонду.

Иск Шепелева к родителям Фриске о взыскании денег был отклонён.

Когда Фриске была жива, благотворительные взносы на её лечение переводились в Русфонд. Всего было собрано 67 млн рублей. После смерти певицы на счету остался 21 млн рублей. Деньги было решено передать онкобольным детям, однако на счету не оказалось денежных средств. Задолженность пришлось гасить родителям Фриске после решения суда, информирует «МК».

Как ранее писал NEWS.ru, подруга Жанны Фриске Ольга Орлова вспомнила, что Шепелев запрещал ей навещать больную Жанну, когда она проходила лечение в США.