Шендерович заявил о возможности Пугачевой стать президентом России Шендерович назвал Пугачеву символом свободы в России

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Виктор Шендерович

Писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил о возможности певицы Аллы Пугачевой стать будущим президентом России, назвав ее символом свободы в России, сообщает Telegram-канал «Абзац». По его мнению, артистка является олицетворением мира и единения миллионов россиян, какими когда-то были Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий.

Сообщается, что Шендерович также назвал 74-летнюю исполнительницу российской скрепой, сравнив ее с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Писатель также противопоставил Пугачеву президенту России Владимиру Путину, предположив, что ее любят и считают родной миллионы соотечественников.

Ранее стало известно, что Шендерович ликвидировал в России последнее ИП, которое было зарегистрировано для «деятельности в области художественного творчества». На это юридическое лицо были в том числе оформлены гонорары на бюджетные 629 тысяч рублей за работу в московской Школе современной пьесы и Поморской филармонии. Также на этом счету значились 24 тысячи рублей в качестве поддержки от государства в период пандемии. До этого в 2017 и 2020 годах были закрыты организации «Шендерович и Ко» и «Фонд поддержки культурных инициатив Хроники».

Шендерович покинул Россию в январе 2022 года после того, как в суде проиграл бизнесмену Евгению Пригожину. Он объяснил отъезд в том числе и требованием бизнесмена Пригожина завести на него дело о клевете за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Публицист говорил о возможной связи Пригожина с ЧВК «Вагнер». Предприниматель называл заявления журналиста «информационными провокациями».