Писатель Шендерович избавился от бизнеса в России

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Писатель Виктор Шендерович

Писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) ликвидировал в России последнее ИП, которое было зарегистрировано для «деятельности в области художественного творчества», сообщает Telegram-канал Mash. На это юридическое лицо были в том числе оформлены гонорары на бюджетные 629 тысяч рублей за работу в московской Школе современной пьесы и Поморской филармонии.

Также на этом счету значились 24 тысячи рублей в качестве поддержки от государства в период пандемии. До этого в 2017 и 2020 годах были закрыты организации «Шендерович и Ко» и «Фонд поддержки культурных инициатив Хроники».

Шендерович покинул Россию в январе 2022 года после того, как в суде проиграл бизнесмену Евгению Пригожину. Он объяснил отъезд в том числе и требованием бизнесмена Пригожина завести на него дело о клевете за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Публицист говорил о возможной связи Пригожина с ЧВК «Вагнер». Предприниматель называл заявления журналиста «информационными провокациями».

В июне 2023 года Шендеровича не пустили в Грузию, где он должен был провести несколько мероприятий в Тбилиси и Батуми. Сотрудники таможенных служб запретили ему выход в город без объяснения причин.