Шаляпин назвал самых богатых певиц в России Шаляпин назвал Кадышеву и Бабкину самыми богатыми певицами в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Шоумен и певец Прохор Шаляпин назвал самыми состоятельными певицами России Надежду Бабкину и Надежду Кадышеву. В интервью Teleprogramma.pro он подчеркнул, что молодое поколение в настоящее время все больше обращает внимание на богатство русской культуры, и высказал мнение, что это важно, даже если артисты занимаются этим из-за моды.

Ближе к народу надо быть. У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт, — отметил он.

По мнению Шаляпина, заработки эстрадных артистов не сравнимы с заработками народных исполнительниц. Он также добавил, что народная музыка добрая и способствует объединению, а сейчас недостаточно подобного репертуара.

Ранее стало известно, что Кадышева исчезла со сцены из-за конфликта с Бабкиной. По данным телеканала «Царьград», артистка «ушла в себя» из-за критики со стороны своей коллеги, утверждавшей, что композиции Кадышевой не имеют отношения к русской народной песне.

Основатель ансамбля «Золотое кольцо» и муж его солистки Александр Костюк, комментируя слухи о вражде Кадышевой и Бабкиной, заявил NEWS.ru, что у людей, которые занимаются своим делом, нет на это времени. По его мнению, обе артистки помогают сделать русские народные песни популярными. Костюк добавил, что количество поклонников такой музыки сейчас растет.