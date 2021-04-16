Семья Плющенко отчиталась об отдыхе на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/8aa0541a-9f93-11eb-ac63-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его восьмилетний сын Саша опубликовали в Instagram фотографии с отдыха на Мальдивах. Супруга Плющенко продюсер Яна Рудковская тоже запостила фото из отеля, в котором они останавливаются уже четыре года, и более подробно описала путешествие.

Снимки Плющенко и Гном Гномыча подписаны одинаково: «Welcome to paradise». Знаменитый фигурист опубликовал фото, на котором он с сыном купается в Индийском океане, причём Саша сидит верхом на надувной акуле. Подписчики пожелали им отличного отдыха, а кто-то отметил, что ребёнок для своего возраста слишком худой.

В аккаунте Саши размещено фото, где он держит в руках экзотический фрукт, при этом выражение лица у него не очень радостное.

На своей страничке Рудковская уже более подробно описала их семейный отдых. Она пояснила, что они уехали втроём, а маленького ребёнка оставили дома с няней и дедушкой.

Я считаю, что брать 6-месячного малыша в 9-часовой перелёт, в другую страну, в такое смутное время, да ещё и в другой климат, ради того чтобы его два раза окунуть в день в океане, это того не стоит точно, нарушать его малышковый ритм жизни, — пояснила молодая мать.

Как писал NEWS.ru, Саша Плющенко, известный как Гном Гномыч, показал трогательный ролик с младшим пятимесячным братом Арсением и собакой. На видео в официальном аккаунте сына Яны Рудковской в соцсети Instagram ребёнок мило возится с Арсением и питомцем по имени Фифа (русский той-терьер). За кадром слышится голос Яны Рудковской, держащей младенца на руках. Семейная хроника не оставила подписчиков равнодушными.