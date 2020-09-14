Семенович опровергла слухи о романе с Губерниевым

https://static.news.ru/photo/6b8ad288-f739-11ea-910b-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Анна Семенович отреагировала на слухи о своём романе с комментатором Дмитрием Губерниевым. По её словам, их связывают исключительно дружеские отношения.

Новую волну домыслов о романе Губерниева и Семенович породила опубликованная певицей их совместная фотография. Ранее подобные снимки уже появлялись в Сети, кроме того, Губерниева и Семенович видели прогуливающимися вместе по «Славянскому базару» в белорусском Витебске.

Народные папарацци не дремлют! Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни, — написала певица в своём Instagram.

По словам Семенович, её сердце занято, а Губерниев «уже много лет безнадежно влюблен». Она рассказала, что пригласила комментатора принять участие в съёмках её нового клипа, в котором фанаты смогут увидеть, какой могла бы быть их семейная жизнь, будь они парой, передаёт argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл правду о поцелуе с певицей и экс-фигуристкой Анной Семенович.