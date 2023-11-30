Седокову заметили целующейся с мужем на вечеринке в Москве Седокова с мужем посетила вечеринку «Золотого граммофона»

Фото: NEWS.ru

Певица Анна Седокова посетила афтерпати «Золотого граммофона» вместе с мужем Янисом Тимма, с которым у нее сложные отношения. Исполнительница пришла первой, позже подошел ее супруг, передает корреспондент NEWS.ru.

Они сели вместе и вели себя как пара. Переговаривались, он ее обнимал. Седокова танцевала под песни Николая Баскова, Тимма сидел, однако было видно, что они пара и ведут себя соответствующе. Даже прошлись за ручку и поцеловались.

Седокова и Тимма в течение трех лет брака много раз расставались и ссорились публично. Они живут раздельно, причем Тимма выбрал для жительства США. При этом пока пара не поставила точку в своих отношениях.

В августе 2022 года сообщалось, что налоговая служба ликвидировала ИП Анны Седоковой в России. Причиной было названо окончание действия документа, подтверждающего право находиться в РФ. Через ИП артистка получала гонорары за концерты, корпоративы, рекламу и другие доходы. Отмечалось, что у певицы оставались две купленные в ипотеку квартиры в престижных районах Москвы.

Telegram-канал Yobajur в августе 2023 года сообщал, что 40-летняя Анна Седокова упала на сцене во время концерта в Москве, поскольку была нетрезва. По данным канала, исполнительница присела, после чего потеряла равновесие и завалилась на спину. До этого она сообщила поклонникам, что перешла на правильное питание и интервальное голодание, чтобы сбросить лишние килограммы.