Савичева выложила снимок, сделанный за месяц до родов

https://static.news.ru/photo/1d3a385c-1607-11eb-8567-fa163e074e61_660.jpg Юлия Савичева Фото: yuliasavicheva/instagram.com

Певица Юлия Савичева в своём Instagram выложила фото, сделанное за месяц до её родов в 2017 году.

На представленном снимке Савичева запечатлена со своим мужем музыкантом Александром Аршиновым.

По словам певицы, в то лето она вместе с близкими поехала отдыхать к океану и мечтала поскорее родить.

Помню, как Аня любила в 4-5 утра потанцевать у меня в животе. Тогда я начинала петь ей колыбельную, которую написал мой муж, и наглаживать живот, — написала Савичева в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Анастасия Меськова развелась со своим супругом Александром. Звезда телесериала «Сладкая жизнь» не спешит давать какие-либо комментарии.