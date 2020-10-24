Савичева выложила снимок, сделанный за месяц до родов

Певица Юлия Савичева в своём Instagram выложила фото, сделанное за месяц до её родов в 2017 году.
На представленном снимке Савичева запечатлена со своим мужем музыкантом Александром Аршиновым.
По словам певицы, в то лето она вместе с близкими поехала отдыхать к океану и мечтала поскорее родить.
Помню, как Аня любила в 4-5 утра потанцевать у меня в животе. Тогда я начинала петь ей колыбельную, которую написал мой муж, и наглаживать живот, — написала Савичева в социальной сети.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Анастасия Меськова развелась со своим супругом Александром. Звезда телесериала «Сладкая жизнь» не спешит давать какие-либо комментарии.