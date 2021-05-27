«Сам удивляюсь»: Макаревич о 52-м дне рождения «Машины времени»

https://static.news.ru/photo/39d3abce-bed1-11eb-9d1b-96000091f725_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советской и российской рок-группе «Машина времени» 27 мая исполняется 52 года. Её лидер Андрей Макаревич в разговоре с NEWS.ru заявил, что «сам удивляется», откуда у его музыкантов столько сил на полувековой творческий путь.

Всегда по-разному, никакой традиции особой нет [празднования дня рождения группы]. Было столько всего такого, что и не упомнишь. Хотя корпоративов на их фоне было крайне мало, — добавил исполнитель.

«Машину времени» основали в 1969-м Андрей Макаревич и «одноклассники-битломаны Александр Иванов, Павел Рубен, Игорь Мазаев и Юрий Борзов, а затем и Сергей Кавагоэ — ученик параллельной школы», говорится в личном блоге звезды. За всё время в коллективе выступали или выступают Александр Кутиков, Валерий Ефремов, Евгений Маргулис, Пётр Подгородецкий, Андрей Державин, Александр Зайцев, Юрий Фокин, Максим Капитановский и другие.

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