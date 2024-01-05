Салтыков: Пугачева сама выбирала артистов для «Рождественских встреч»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктор Салтыков

Певица Алла Пугачева приглашала артистов на «Рождественские встречи» из своего близкого окружения, ориентируясь на свой собственный вкус, рассказал NEWS.ru певец Виктор Салтыков. Он отметил, что в мероприятии принимали участие как начинающие исполнители, так и топовые.

Пугачева была единственная, кто мог собрать вокруг себя артистов разного уровня — как начального, так и топового. Она выбирала артистов по своему вкусу, и все хотели к ней попасть, знали, что «Рождественские встречи» дают смотрибельные эфиры. Можно было сняться у Пугачевой и стать звездой, — рассказал Салтыков, который принимал участие в первых «Рождественских встречах» Пугачевой.

Певец добавил, что Пугачева была полностью увлечена режиссурой, она всегда присутствовала и на постановке номеров, и непосредственно на съемках концерта. По словам музыканта, Примадонна сама выбирала, какие песни будут исполнять артисты, и никто ей никогда не возражал.

Первые «Рождественские встречи» Пугачевой прошли в декабре 1988 года, 6 января 1989 года на Первом канале была показана запись концерта. Проект прекратил существование в 2012 году.

Ранее активисты из общественного движения «Зов народа» попросили Следственный комитет пересмотреть отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По сообщению Telegram-канала SHOT, они попросили следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина, которые он делал в ходе своих концертов в Анталье и Лимасоле.