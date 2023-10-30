«С Днем молодежи»: Петросян пошутил о пенсиях Юморист Евгений Петросян подшутил над пенсиями и пенсионной политикой

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Евгений Петросян

На сольном концерте в КЦ «Строгино» Евгений Петросян пошутил, что Госдума хочет заменить пенсионные накопления почетной грамотой, передает корреспондент NEWS.ru. Артист затронул в выступлении и другие социальные темы вроде роста цен и качества продуктов.

Говорят, сейчас Госдума рассматривает законопроект о замене пенсионных накоплений почетной грамотой. Кстати, всех, кто собрался на пенсию, но не попал, с Днем молодежи, — пошутил Петросян.

Юморист пошутил на тему низкого качества продуктов питания. Он иронично заметил, что во всем мире товары от производителей дешевле, чем у дилеров, а в России самые низкие цены у сторожа.

А знаете, почему поросята и коровы на упаковках колбас, сосисок так радостно улыбаются? Потому что знают: их там нет, — сказал комик.

Он также высказался относительно подорожания продуктов, бензина и услуг ЖКХ, тогда как цены на яхты снизились. Такую тенденцию он назвал радостью, «откуда не ждали». Артист не обошел вниманием другую социальную тему — кредиты и закредитованность населения.

Получив кредит в банке, первым делом купите себе красивые трусы. Возможно, в них вы только и останетесь, — сказал Петросян.

Кроме того, комик обратил внимание на частую смену тротуарной плитки в Москве. По его словам, столичные власти просто боятся, что со слюной на нее попадают вирусы.

Власти думают, что в слюне вирус, она попадает на тротуарную плитку и становится заразной, поэтому в Москве плитку все время перекладывают, — пошутил Петросян.

27 октября в КЦ «Строгино» состоялся концерт Петросяна, посвященный 60-летию творческой деятельности артиста. Юморист впервые выступил на сцене после большого перерыва. Петросян, в частности, шутил Ольгой Бузовой и западными политиками.