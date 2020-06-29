Рудковская устроила показательные «разборки» с мамой

https://static.news.ru/photo/ebcea52a-ba7e-11ea-931b-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Яна Рудковская на камеру устроила «разборки» со своей мамой Светланой Николаевной. Звезда разыграла сценку, будто ссорится с матерью из-за того, кому везти сына Сашу в Кисловодск на сборы.

Евгений Плющенко уже находится в южной здравнице, где будет тренировать перспективных фигуристов, туда же должен приехать на тренировки и его младший сын. Из того, кто повезёт ребёнка, Рудковская и устроила юмористическую сценку.

В ролике 71-летняя мать продюсера заявляет, что не будет сидеть с ребёнком. На вопрос, кто же будет с ним сидеть, отвечает: «Вот свидетельство о рождении. Первая строчка».

В конце маленького шоу на заднем фоне слышится встроенный смех, что делает понятным шутливый настрой сценки.

Разборки с мамой. Бывает и такое. А у вас как? Просто интересно? В итоге на сборы в Кисловодск Саню везу я, несмотря на большой секретный проект и занятость 24/7 в нём, — пишет Рудковская.

Сама звезда родилась в Казахстане, её детство прошло в Барнауле в Алтайском крае. Её мать — невролог, отец был военным лётчиком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская на своей официальной странице в социальной сети ответила на наиболее популярные вопросы подписчиков, которые сама жена фигуриста Евгения Плющенко выбрала из комментариев.