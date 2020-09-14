Рудковская раскритиковала идею выдавать водительские права с 16 лет

https://static.news.ru/photo/48112976-f66a-11ea-9e92-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская телеведущая, музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская в разговоре с NEWS.ru раскритиковала идею выдавать водительские права с 16 лет. По её словам, это слишком ранний возраст для управления машиной.

14 сентября депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет. Рудковская заявила, что не позволила бы своему ребёнку сесть за руль автомобиля в 16 лет.

Считаю, что до 18 лет не стоит допускать до вождения машины. Подростки, конечно, сейчас очень продвинутые, им, конечно, хочется быть более взрослыми, но, на на мой взгляд, 16 — это рано, — сказала она.

Телеведущая рассказала, что сама села за руль в 19 лет. Она отметила, что на водителя возлагается большая ответственность, а в 16 лет «голова ещё в эту сторону не соображает».

Кроме того, Рудковская напомнила, что в России уголовная ответственность наступает лишь в совершеннолетнем возрасте, поэтому, по её мнению, 18 лет — «абсолютно оптимальный возраст для вождения автомобиля».

У нас любят быстро-быстро, бегом, научился и полетел. А как показывает практика, именно с подростками за рулём у нас большие проблемы, очень много аварий, очень много покупают эти права, учиться не хотят. Пусть останется как было, — подчеркнула продюсер.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Василий Власов направил начальнику ГУОБДД РФ письмо с предложением снизить минимальный возраст для получения прав на управление легковым автомобилем с 16 лет. Парламентарий пояснил, что молодые люди в возрасте 16–17 лет часто живут отдельно от родителей, могут получить официальную работу и даже уехать на учёбу в другой город.