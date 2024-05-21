«Решилась на перемены»: бывшая Тимати похвасталась новой прической Модель Алена Шишкова избавилась от длинных волос и показала себя с каре

Фото: Социальные сети

Алена Шишкова

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати модель Алена Шишкова рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что впервые за долгое время решилась на перемены в образе и отстригла волосы. Звезда сделала каре и показала фото с новой прической. Свое решение она объяснила желанием снять наращенные волосы и оздоровить свои собственные.

Длинные нарощенные волосы — это очень красиво и давно стало частью жизни современной женщины. Но иногда нужно делать перерыв и давать волосам отдохнуть. Решилась на перемены, — написала Шишкова.

Модель также опубликовала фото, на котором можно заметить, что ее собственные волосы отросли ниже плеч. Подписчики пришли в восторг от нового имиджа бывшей Тимати.

Недавно актриса Кристина Асмус тоже решилась на новый образ. Артистка после новости о свадьбе бывшего мужа Гарика Харламова и его коллеги Катерины Ковальчук очень коротко отстригла волосы. Звезда попросила подписчиков не искать в этом скрытого смысла, пояснив, что давно хотела сменить образ.

До этого певец Филипп Киркоров появился на публике с кардинально новым имиджем. В своих соцсетях народный артист России опубликовал видео, на котором он предстал с обновленными стрижкой и окрашиванием — седым «горшком».