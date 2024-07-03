Решетова на фоне череды скандалов покинула Москву в компании мужчины Анастасия Решетова отправилась в совместный отпуск со стилистом Алеко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Решетова

Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова на фоне слухов о тайном романе с мужем Алсу Яном Абрамовым и жалобы на пост психолога Вероники Степановой покинула Москву в сопровождении загадочного мужчины. Блогер опубликовала соответствующий снимок на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), не уточнив, кем является ее спутник.

Решетова опубликовала в своем блоге снимок из автомобиля по пути в аэропорт, показав лишь ноги своего спутника. В подписи к фото модель отметила, что «начало отпуску положено», но не уточнила, кто составляет ей компанию. При этом мужчина выдал себя сам, выложив такой же снимок в своем аккаунте. Им оказался звездный стилист Алеко Надирян, с которым Решетову связывает крепкая дружба.

Не так давно знаменитости ставили общение на паузу из-за конфликта. Решетова признавалась, что она действительно разорвала отношения со своим экс-стилистом, но в конце мая объявила о примирении с ним.

Друзья познаются не только в беде, но и в ссорах. Мир, дружба, жвачка — проверено временем и нашими спорами... — писала она.

Решетова покинула Россию на фоне скандала вокруг слухов о ее тайной близости с мужем Алсу Яном Абрамовым. Певица подала на развод и ответила отказом на его предложение сохранить семью.

Недавно модель заявила в своем блоге, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной. По ее словам, к такому выводу она пришла после курса психотерапии. Но Алсу отреагировала на ее слова одним словом: «Врет».

Впоследствии стало известно, что экс-возлюбленная Тимати подала заявление в полицию на известного в соцсетях психолога Веронику Степанову. Женщина обозвала модель девушкой с низким социальным статусом, которая работает в ОАЭ, а также встречается с Абрамовым.