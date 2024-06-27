Алсу ответила на предложение Абрамова сохранить семью Алсу заявила, что не откажется от идеи развестись с Яном Абрамовым

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алсу

Певица Алсу не собирается отказываться от идеи развестись с предпринимателем Яном Абрамовым, передает в своем Telegram-канале блогер Ксения Собчак. По словам исполнительницы, решение о расставании с супругом ей принято однозначно и «назад дороги нет». Алсу также подчеркнула, что суд дал им 2 месяца не для примирения, а для урегулирования споров с разделом имущества.

Единственный комментарий, который могу дать сейчас, увидев комментарий его адвоката — это то, что развод всё-таки состоится. И отложили суд на 2 месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет, — пояснила Алсу.

Ранее стало известно, что муж Алсу Ян Абрамов предложил мирное урегулирование семейного кризиса и сделал роскошный подарок жене в честь дня рождения. Предприниматель предложил переписать на исполнительницу и их общих детей активы на общую сумму в 2,5 млрд рублей. В частности, он готов отдать певице виллу на Кипре стоимостью 450 млн рублей, переписать на детей шикарный пентхаус стоимостью 771 млн рублей, а также уже передал артистке семейную коллекцию ювелирных изделий на 500 млн рублей, говорится в сообщении.

До этого Московский суд отложил заседание по бракоразводному процессупевицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Предположительно, певица и бизнесмен надеются сохранить семью. Ранее сообщалось, что исполнительница подала заявление на развод в 418-й мировой участок. Некоторые тг-каналы предположили, что Абрамов ушел от супруги к модели Анастасии Решетовой.