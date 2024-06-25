Алсу одним словом ответила на слухи о связи ее мужа с Решетовой Алсу намекнула, что ее супруг Ян Абрамов изменял ей с Анастасией Решетовой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Алсу

Певица Алсу отреагировала на заявление модели и экс-возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой о том, что та не стала бы заводить отношения с женатыми мужчинами. Под публикацией портала «Блокнот» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка оставила комментарий, в котором намекнула на ложь Решетовой. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились слухи о том, что модель встречается с мужем Алсу бизнесменом Яном Абрамовым.

Врет, — написала она, добавив подмигивающий смайлик.

Пользователи Сети предположили, что певица таким образом подтвердила слухи о романе ее мужа бизнесмена Яна Абрамова с моделью. «Значит, это правда, что Решетова виной всему?», «Мы все за тебя», «Мы так и думали, что врет», пишут комментаторы.

Ранее Решетова на фоне слухов о романе с мужем Алсу заявила, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной. По ее словам, к такому выводу она пришла после курса психотерапии. Решетова призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также сообщила, что избранник старше нее на три года.

До этого блогер Антон Суворкин заявил, что бывшую возлюбленную Тимати Анастасию Решетову видели на вертолетной экскурсии в Монако в компании мужа певицы Алсу Яна Абрамова. По его словам, после этого предпринимателя начали подозревать в неверности супруге. Также Суворкин предположил, что Абрамов мог поднимать на Алсу руку. Блогер восхитился терпением и выдержкой артистки, напомнив, что она не жила на деньги мужа, потому что ее отец — нефтяной миллиардер.

Алсу официально подала на развод с Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. У пары за это время родилось трое детей: две дочери и сын.