«Лупил, как боксерскую грушу»: блогер назвал причину развода Алсу с мужем Блогер Суворкин: ходили слухи о домашнем насилии и изменах в семье Алсу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алсу

Блогер Антон Суворкин заявил в беседе с KP.RU, что бизнесмен Ян Абрамов, по слухам, мог поднимать руку на жену — певицу Алсу. Он также добавил, что предпринимателя подозревали в неверности и недавно видели в Монако на вертолетной экскурсии с бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Говорят, Абрамов лупил Алсу, как боксерскую грушу. Скажете, не может такого быть? Какое же должно быть у Алсу терпение, несмотря на то, что твой папа нефтяной миллиардер, переживать такое унижение, — уточнил блогер.

Одна из поклонниц певицы также отмечала, что артистка в течение года появлялась на публике без обручального кольца и приезжала к родителям в Башкирию без мужа. При этом знакомые Алсу уверены, что супруги не будут делить нажитое в браке имущество.

Продюсер Алина Красная предположила, что Абрамов может оставить Алсу квартиру в элитном доме, который располагается в Чапаевском переулке, а также дом на Рублевском шоссе. По ее словам, поводом для споров может стать часть гостиничного бизнеса предпринимателя, которая записана на певицу. Однако, как считает продюсер, бывшая пара сможет договориться и будет вести совместный бизнес.

Алсу ранее официально подала на развод с Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. У пары за это время родилось трое детей: две дочери и сын.