Решетова пошла в полицию после скандального поста психолога Степановой Super: Решетова подала заявление на скандального психолога Веронику Степанову

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Анастасия Решетова

Telegram-канал Super.ru сообщает, что экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова подала заявление в полицию на известного в соцсетях психолога Веронику Степанову. По данным канала, женщина, которая известна своими скандальными разборами личностей, обозвала ее девушкой с низким социальным статусом, которая работает в ОАЭ, а также встречается с супругом Алсу Яном Абрамовым.

Также издание приводит слова из заявления Решетовой. Модель считает, что Степанова опубликовала сведения, которые характеризуют ее в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым она не является. Также она уверена, что публикация формирует негативное мнение о ее личности и таким образом порочит ее честь и достоинство.

Накануне Super.ru сообщал, что Решетова обратилась к адвокатам и готовится подать в суд на Алсу за клевету. По его данным, Решетова недовольна, что Алсу распространяет недостоверную и порочащую информацию в отношении нее, и намерена разобраться в этом.

Вероятной причиной разбирательства стали комментарии Алсу. Так, под заявлением Решетовой о том, что она не стала бы заводить отношения с женатыми мужчинами, Алсу написала, что это ложь. Кроме того, на премии «Мама года — 2024» она отказалась говорить про «девушек с низким социальным статусом», комментируя историю с изменами своего мужа Яна Абрамова.