Редкое фото тёщи Игоря Николаева появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/d64a9f40-932f-11ea-8011-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Редкую фотографию тёщи Игоря Николаева опубликовала его жена Юлия Проскурякова. В честь Дня матери, который во многих странах мира празднуется 10 мая, супруга композитора решила показать свою маму Людмилу Ивановну.

На фото также запечатлены отец Проскуряковой Павел Сергеевич и сестра Ольга с мужем и дочерью. Юлия тоже держит на руках дочь Веронику.

Сегодня во многих странах мира празднуют День Матери, в России День Матери — 29 ноября! Но думаю, что мам поздравлять можно в любой день, потому что мама — наше все!! — подписала снимок артистка.

Известно, что в Москву Проскурякова приехала из Екатеринбурга. Однажды она рассказала, что её отец всегда хорошо зарабатывал, а мама вела домашнее хозяйство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Игорь Николаев опубликовал снимок с двумя дочерьми от разных браков. Композитор вместе с семьёй улетел в начале февраля на отдых в США, где устроил ещё одну вечеринку по случаю своего юбилея.