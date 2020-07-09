Расставшийся с женой Гарик Харламов до утра веселился в караоке на Арбате

https://static.news.ru/photo/63bc250e-c19a-11ea-b1c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Известный российский комик Гарик Харламов устроил для коллег и друзей закрытую вечеринку в одном из караоке-клубов на Новом Арбате в столице.

Мероприятие, прошедшее в минувшие выходные, было приурочено к так называемой «шапке» — окончанию съёмок проекта. По просьбе артиста, на время вечеринки заведение было закрыто для других посетителей.

Место для праздника было выбрано не случайно, хозяин заведения — знакомый комика и Харламов часто проводит в этом клубе свободное время. Когда он бронировал залы под вечеринку, артист пошутил, что так он отпразднует конец своего брака, пишет StarHit со ссылкой на своего инсайдера среди персонала караоке.

В этот раз, когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу! — рассказал источник.

По его словам, Харламов провёл в клубе около десяти часов, гости выпили много алкоголя и пели, а сам комик сыграл на гитаре. Он покинул заведение уже когда на улице было светло, но, как отмечает издание, ушёл один, несмотря на то, что на вечеринке присутствовало много дам.

О разводе Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили в конце июня 2020 года. Асмус настаивает, что именно она приняла решение расстаться. Некоторые коллеги Харламова предположили, что конец браку положили откровенные съёмки Асмус в фильме «Текст». У звёздной пары есть шестилетняя дочь.

Как писал NEWS.ru ранее, Гарик Харламов заставил поклонников поломать головы над смыслом сентиментального фото с шестилетней дочкой. Многие решили, что ребёнок шоумена будет жить с ним и отметили, как сильно похудел на фоне развода артист.