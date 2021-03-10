«Рассчитано на идиотов»: Садальский обвинил шоу «Маска» в обмане

https://static.news.ru/photo/039b2c54-81bd-11eb-b4a2-96000091f725_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Станислав Садальский заподозрил организаторов телевизионного шоу «Маска» в обмане. Он сравнил фото участника в костюме Ананаса и продюсера Иосифа Пригожина, намекая на разные «габариты» персонажей программы.

Человек не совпадает с габаритами [Иосифа] Пригожина, уверяющего, это он был, а не... В общем, противно, обычное телевизионное враньё <...>. Шоу <...> рассчитано на идиотов, — написал Садальский на своей странице в социальной сети Instagram.

Артист добавил, что действо построено по канонам плоского американского юмора с «околесицей-обсуждением» и «бредовыми догадками». Недавно певица Валерия заявила, что под костюмом Крокодила на шоу «Маска» может скрываться музыкант Стас Пьеха. В последнем выпуске передачи этот безусловно забавный персонаж исполнил известную песню Владимира Преснякова «Странник».

Кроме того, во время четвёртого выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ в жюри попытались угадать, кто скрывается под маской Носорога, и во время обсуждения Филипп Киркоров предположил, что это Влад Соколовский. В ответ Носорог предположил, что если поп-король российской эстрады знает его уже пару десятков лет, то не станет его шлёпать, ведь «ходят слухи, что артистов на шоу шлёпают».

При этом комик Александр Ревва напомнил, что Соколовский, предположительно, скрывается под маской Крокодила. А Валерия на это возразила и предположила, что Носорог — это Арсений Бородин.

Ранее NEWS.ru писал, что жюри шоу «Маска» решило в финале четвёртого выпуска раскрыть личность участника, скрывавшегося в костюме Пингвина. Открытие стало довольно неожиданным и для зрителей, и для членов жюри. За образом скрывалась певица Азиза, которая после разоблачения расплакалась и ушла со сцены.