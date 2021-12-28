Раскрыты гонорары артистов за новогодние выступления в 2021 году

На новогодние праздники и корпоративы в 2021 году зовут блогеров, телеведущих и музыкантов, их гонорары в этот период вырастают в 1,5–2 раза. Выступления самых дорогих артистов обойдутся в €20–200 тысяч (1,6–16 млн рублей), рассказал NEWS.ru член Национальной ассоциации организаторов мероприятий, директор event-агентства Pro Stars Михаил Саполович.

Из блогеров дороже всех Даня Милохин. У него обычный гонорар 2 млн рублей (около €24 тысяч. — NEWS.ru), на новогодние мероприятия цена выше. Кто-то в два раза увеличивает, кто-то — в полтора, — сказал эксперт.

Он отметил, что в 2021 году наряду с Милохиным востребована блогер Instasamka, её обычный гонорар составляет 1,2 млн рублей (около €14,5 тысячи), а в период новогодних праздников он увеличивается. Чуть меньше востребованы блогеры Егор Шип и Артур Бабич. По словам Саполовича, выступления блогеров, как правило, заказывают на молодёжные и детские праздники. Кроме того, на новогодние мероприятия часто приглашают телеведущих и музыкантов. Так, проведение корпоратива с Иваном Ургантом в январе стоит €60 тысяч (почти 5 млн рублей), в декабре — €80–90 тысяч (6,7–7,5 млн рублей).

Самые дорогие артисты на Новый год — это «Ленинград», Лепс и «Мумий Тролль». У Лепса и «Ленинграда» гонорар от €200 тысяч (около 16,7 млн рублей). Эти артисты в топе, они не гонятся за количеством, они гонятся за качеством. У Пугачёвой гонорар за обычное мероприятие €100 тысяч (8,3 млн рублей), на Новый год цена, соответственно, выше. Её, скорее всего, заказывают, но не исключено, что она отказывается от большинства предложений. Потому что она в возрасте, у неё много параллельных доходных бизнесов. То же самое у Жанны Агузаровой. До пандемии у неё был обычный гонорар €80 тысяч (6,7 млн рублей). Сейчас — тысяч 50–60 (4–5 млн рублей), — сказал эксперт.

Он добавил, что по количеству праздничных выступлений самая востребованная певица в 2021 году — Zivert. По словам Саполовича, её график расписан на полгода вперёд, при этом гонорар на Новый год достигает €100 тысяч (8,3 млн рублей). Эксперт также рассказал, что много запросов поступало на выступления Моргенштерна и его продюсера Slava Marlow, однако с декабря запросы поступать перестали. Гонорар рэпера за обычное мероприятие составляет €80 тысяч (6,7 млн рублей).

Ранее певец Леонид Агутин рассказал, что артисты не получают гонорары за выступления на новогодних «огоньках».